Valentinovo za zamudnike (FOTO)

Če ste si za praznik zaljubljencev želili presenetiti dragega ali drago, ki sicer ne pričakuje prav ničesar za valentinovo, vi pa ste pozabili, lahko hitro pripravite preprost pogrinjek in popestrite mizo ali po stanovanju razobesite nekaj okraskov v barvi ljubezni.

Pri pripravi slednjih bodo imele predstavnice nežnejšega spola nekoliko lažje delo, saj bodo za posebne unikatne balone potrebovale le šop belih balonov in rdečo šminko. To na debelo nanesete na ustnice, se našobite in večkrat poljubčkajte napihnjeni balon. Nanj lahko z rdečim flomastrom napišete še kakšno misel.

S preprostimi, a prisrčnimi dekoracijami pričaramo romantično vzdušje

Nekoliko bolj zapleteno bo iz serviete narediti srce za pogrinjek. Servieto pustimo prepognjeno na polovico, nato pa zgornjo tretjino zapognemo proti sebi. Desni rob zapognemo proti sredini, enako naredimo z levim, da dobimo na vrhu špico. Servieto nato obrnemo tako, da je stran, ki je bila prej spodaj, obrnjena proti nam, ter oba spodnja vogala zapognemo navzgor. Enako storimo z notranjima vogaloma. Vse štiri pregibe večkrat pogladimo in srce, ki smo ga obrnili z gladko stranjo navzgor, položimo na krožnik ali mizo. Še bolj preprosto pa praznično mizo pričaramo z rdečim trakom, s katerim povežemo pribor, po mizi pa nato razporedimo nekaj srčkov poljubnih velikosti, ki smo jih izrezali iz rdečega papirja.



Da bo jedilnica (ali pa spalnica) bolj praznična, iz rdečega papirja izrežemo nekaj večjih srčkov ter jih s kljukicami za perilo pripnemo na vrvico ali trak, tega pa s selotejpom pritrdimo na steno. Za še bolj romantično vzdušje srčke namesto na vrvico pripnemo na novoletne lučke na vrvici.