Matej Sužnik: ravnatelj, ki je prepovedal mobilne telefone

Matej Sužnik vodi Osnovno šolo Juršinci v okolici Ptuja. Z začetkom šolskega leta 2023/24 so prepovedali uporabo mobilnih telefonov na območju šole, stvar pa se, kot pravi, obnese dobro.

»Skupaj z učitelji smo razmišljali, kaj je skupni imenovalec vseh drobnih medvrstniških nasilij, ki so se nam pojavljala in v nekaterih primeri tudi stopnjevala,« je povedal za Slovenske novice.

Pravi, da so v preteklosti učenci med odmori, pred in po pouku uporabljali telefon, nebrzdano objavljali posnetke, »ki ne odražajo trenutnega stanja, ampak so to zadeve, iztrgane iz konteksta in izmišljanje.«

Ugotovili so, da je to glavni vzrok konfliktov, ki so pogosto celo prerasli v medvrstniško nasilje - do tega pa imajo ničelno toleranco.

Učenci tretje triade so bili do predloga skeptični. »Razumljivo, saj so po mojem mnenju že delno zasvojeni z uporabo tehnologije,« je iskren. »Pri teh je bilo tudi nekaj poskusov kršenja pravil.«

Pri mlajših učencih večjih posebnosti ni bilo, hvaležni pa so bili predvsem starši, saj so jih otroci nehali prosjačiti za telefon. »Ne slišijo več stavka 'Samo jaz nimam telefona',« pravi ravnatelj.

Več se pogovarjajo in družijo

Omejitev uporabe mobilnikov je močno spremenila dinamiko. Otroci se več pogovarjajo, igrajo družabne igre in se zunaj podijo za žogo. »Namesto da bi bili zatopljeni v svoje telefone, se zdaj zdijo bolj prisotni in vpleteni v šolsko skupnost.«

To nedvomno krepi občutek povezanosti in sodelovanja med učenci, kar pomeni bolj pozitivno in produktivno učno okolje, pravi Sužnik.

FOTO: Shutterstock

Interakcije med otroki bodo spodbujali še naprej. Prihodnje šolsko leto začenjajo kot ena izmed 144 šol v Sloveniji izvajati razširjeni program (Rap), kar vidijo kot priložnost za še več pristne interakcije med učenci.

Namen programa je otrokom omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj v skladu z individualnimi zmožnostmi posameznika, ob tem pa bodo upoštevali interese, talente, želje in potrebe.

»Med drugim načrtujemo kreativni odmor, ko bodo šli vsi učenci na šolsko igrišče, se gibali na svežem zraku, brez telefona. Gibanje na svežem zraku je izjemno koristno za učence, saj spodbuja telesno aktivnost, izboljšuje razpoloženje in koncentracijo ter spodbuja boljše medosebne odnose.«

Spoštovali bodo zasebnost in dostojanstvo učencev

To pa ni vse, kar si lahko obetajo učenci OŠ Juršinci. Prihodnje šolsko leto bodo predvidoma sprejeli pravila, ki bodo zaposlenim v šoli omogočila pregled šolske torbe.

»Tako Svet staršev kot Svet zavoda imata za ta ukrep posluh in računam, da bodo pravila s prihodnjim šolskim letom lahko stopila v veljavo.« S tem upajo, da bodo zagotovili več varnosti, preprečili vnos neprimernih ali nevarnih predmetov v šolo in spodbujali odgovornost.

»Pomembno je, da so ti postopki izvedeni na način, ki spoštuje zasebnost učencev in njihovo dostojanstvo,« je dodal.

O tem se pogosto premalo govori, a občutki osebnega dostojanstva in spoštovanja so ključnega pomena pri osebnostnem razvoju.