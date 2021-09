V dolgih zvezah: raje podarili organ, kot poskusili tole

Raziskava spletne strani GalaBingo.com, v kateri je sodelovalo 2000 prebivalcev Velike Britanije v dolgih zvezah je iskala odgovor na vprašanje, koliko bi se bili prebivalci Otoka pripravljeni žrtvovati v imenu ljubezni. Rezultati so odkrili kar nekaj zanimivih dejstev. Selitev da, nova poza raje ne In sicer se je izkazalo, da bi se skoraj polovica sodelujočih (42 odstotkov) zaradi partnerja preselila v tujino, 41 odstotkov bi jih bilo pripravljeno podariti organ, manj od petine (16 odstotkov) pa bi bila v postelji pripravljena poskusiti nekaj novega.

Od sodelujočih je bilo na eksperimentiranje pripravljenih dvakrat več moških od žensk.



Manj kot polovica (42 odstotkov) bi bila zaradi partnerja pripravljena zamenjati zaposlitev.



Skratka: »Veliko bi storili v prid ljubezni, najmanj pa bi bili pripravljeni tvegati med rjuhami,« je rezultate komentirala ena do izvajalk študije, Karina Adrian.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: