Trije jasni znaki odličnega seksa

Kaj je definicija dobrega seksa, je odvisno od para do para, kajti dejstvo je, da se želje in prioritete na tem področju močno razlikujejo. Nekaj pa je vseeno skupno vsem: želja po zadovoljujoči spolnosti, ki vpliva na različne segmente življenja in se kaže na številne načine. Obstajajo pa vsaj trije jasni dokazi, da ste deležni odličnega seksa. Med intimnim aktom se ne obremenjujete z videzom Ker se povsem prepustite dejanju, se ne obremenjujete s tem, kako je videti vaš trebuh, kako razmršeni so lasje in kakšna je vaša zadnjica. To so povsem postranske zadeve, in če si z njimi med seksom ne belite glave, zagotovo v njem brezmejno uživate. Odkrito lahko poveste, česa si želite Jasno izražanje seksualnih želja in potreb je na en strani pogoj za dober seks ter na drugi dokaz, da je vajin res takšen. Namreč le partner, ki ne obsoja napotkov, včasih tudi kritik in pripomb, lahko poskrbi za to, da tisto, kar pričakujete, tudi dobite. Po seksu ste sproščeni in srečni Odličen seks prinaša odlične posledice. Ena od njih je dobro počutje, pogojeno z občutki sreče in zadovoljstva. Če po aktu drug ob drugem obležita pomirjena, zadovoljna in sproščena, sta lahko prepričana, da je vajin seks vsekakor več kot dober.