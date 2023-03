Tri poze, ki jo najlažje pripeljejo do vrhunca

Iskanje spolnega položaja, ki najhitreje pripelje do vrhunca, ni vedno enostavna naloga. Zlasti ne, če premoženje ljubimca odstopa od povprečja.

Tako je dobro poznati poze, ki njej najlaže pričarajo užitek, kadar je on skromneje in kadar je bogateje obdarjen. Kajti v slednjem primeru lahko intimni akt zadaja tudi bolečine. Katere so tedaj najboljše poze?

Obrnjena kavbojka

Globoka penetracija je tedaj, ko on po centimetrih znatno presega povprečje, prej minus kot plus. Zato je dobro, da ima nad njo nadzor ona. Najlažje v pozi, imenovana kavbojka ali obrnjena kavbojka.

S tem, ko ona nadzoruje ritem, kot in globino penetracije je več možnosti, da bo dosegla pričakovani rezultat.

Kača

Ona leži na trebuhu, on se uleže na njo. Ona ima noge stisnjenje, njegove počivajo na njenih, on penetrira od zadaj, z rokami lahko ona objame njegovo telo in nekoliko nadzoruje gibe ter ritem, predvsem pa lahko dviga in spušča boke ter gibanje telesa prilagaja lastnemu užitku, penetracija pa prav zaradi stisnjenih nog ne more biti tako globoka, da bi zadajala bolečine.

Ljubezen v naročju

On sedi na površini, noge ima iztegnjene naprej. Ona poklekne nad njim, s telesom je obrnjena proti njemu, noge se lahko prepletejo.

Poza je intimna, saj je vseskozi prisoten očesni stik, prav tako ona nadzoruje gibanje in globino penetracije ter zato lažje oba pripelje do vrhunca.