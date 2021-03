Trikrat tri: preprosto pravilo za skladno razmerje

Življenje v dvoje je lahko velika preizkušnja, saj zahteva veliko prilagajanja, strpnosti, razumevanja, dogovarjanja in kompromisov. Zlasti se zadeve lahko zapletejo, ko par dobi otroka, s katerim pridejo nove obveznosti. Zakonski terapevti svetujejo upoštevanje pravila 'trikrat tri', ki pripomore k ohranjanju skladnosti in harmonije v zvezi. Preprosto, a učinkovito Tehnika je preprosta: približno vsake tri tedne naj si zakonca vzameta vsaj tri ure vsak zase. Tedaj naj vsak partner počne tisto, kar mu je najbolj po volji. »Približno vsak mesec slediva temu pravilu in najin odnos se je resnično izboljšal,« je svojo izkušnjo opisala ena od soprog, ki ji to predlagal partner. »Izginili so napetost in tihe zamere, postala sva boljša zakonca, in kar je še pomembnejše – boljša starša.« Zakaj deluje? Ne glede na dolžino zveze in na naravo odnosa vsakdo potrebuje trenutke, ki so jih nameni samo sebi. Res pa je, da večina ob vsakodnevnih dolžnostih na to pozabi, kar v podzavesti spodbuja nelagodje, to pa se izraža v celotni dinamiki odnosa. Če si partnerja zavestno namenita trenutke, v katerih si lahko oddahneta in se posvetita sebi, s tem ne vplivata pozitivno le na svoje počutje in zdravje, temveč tudi na svoj odnos.

