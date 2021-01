Tako začeta razmerja imajo največ možnosti za uspeh

Strani za zmenke in za iskanje sorodne duše obiskuje veliko ljudi in število uporabnikov zaradi pandemije vztrajno narašča. Kaj pa se z njihovo pomočjo začetim zvezam obeta v prihodnosti? Kot poroča Daily Mirror, veliko lepega. Kajti po tamkajšnjih navedbah imajo zveze, začete prek spleta, več možnosti za uspeh od običajnih partnerskih razmerij. Večja množica, več možnosti Do omenjenih rezultatov so se dokopali v Švici, kjer so znanstveniki k sodelovanju povabili 3235 parov, starejših od 18 let.

Psihologi so glede na njihove njihove odgovore o načinu spoznavanja, zadovoljstvu v zvezi in dolžini te ugotovili, da imajo osebe, ki sorodno dušo iščejo na spletu, več možnosti najti nekoga s podobnimi cilji, pričakovanji, vrednotami in prioritetami kar pomeni, da imajo tudi več možnosti za oblikovanje trajnega in uspešnega odnosa. Hitrejše napredovanje odnosa Prav tako se je izkazalo da pari, ki se spoznajo s pomočjo spleta, prej začno razmišljati o skupnem življenju in, o otrocih ter so v zadovoljnejši s spolnim življenjem v primerjavi s tistimi, ki zvezo osnujejo po običajnih poteh.

