Tako številke spremenijo ljubezensko življenje

Le kdo si ne želi vedeti, kakšnega partnerja potrebuje za svoje srečno ljubezensko življenje? Pri tem si lahko pomagamo s številkami: seštejte vse številke v svoji letnici rojstva, dokler ne pridete do enomestnega števila, ki vam bo natančno pokazalo, kdo je pravi za vas.

Če je seštevek vašega rojstva število 1, potem iščete partnerja, ki vas bo intelektualno privlačil, ki bo zanimiv in se ob njem lahko naučite veliko novega. Odbijajo vas ljudje, ki so ozkogledi, potrebujete varnost, podporo in pogovor.

Dvojke so čustvene, zato potrebujejo partnerja, ki je enako odziven, nima težav z izkazovanjem ljubezni in pozornosti. Partnerjevo izkazovanje čustev in negovanje odnosa pozitivno vpliva na dvojke, ki jim tako raste samozavest.

Število 3 kaže na ljudi, ki iščejo idealni odnos in so za pravo ljubezen pripravljeni storiti vse. Enako pričakujejo tudi od partnerja, pa čeprav je dandanašnji to težko najti, a ko jim uspe, so v nebesih. Ponujajo in v zameno želijo brezpogojno ljubezen in sprejemanje.

Če ste dobili 4, ste tradicionalist in ob sebi potrebujete resno, odgovorno in prizemljeno osebo. Vaš idealni partner je pošten in priden, je vaša opora in vas spoštuje. Ne želite si neuravnoteženega odnosa, radi veste, pri čem ste oziroma kam stvari peljejo.

Če ste 5, ste družabna oseba, ki potrebuje svojo svobodo, zato za vas ni partner, ki bi vas omejeval, ampak nekdo, ki se vam bo pridružil pri veseljačenju in ki bo zabaven, zanimiv, pameten, duhovit, da vam nikoli ne bo dolgčas.

Dvojke potrebujejo partnerja, ki nima težav z izkazovanjem ljubezni in pozornosti. FOTO: Georgerudy/Getty Images

Šestice prisegate na čutne, oprijemljive občutke, zato mora biti partner nekdo, ki vas bo čustveno, materialno in erotično zadovoljeval. Od življenja si želite le najboljše in nekoga, s komer bi to lahko delili.

Idealni partner tistih, ki ste dobili 7, je nekdo, ki vas bo intelektualno, čustveno in erotično prebudil in mu bo uspelo vaše stanje ohraniti prebujeno. Hkrati mora biti oseba odprtega duha, saj ne prenesete ljubosumja in posesivnosti.

Osmice ne morete živeti brez občutka varnosti, zato je partner nekdo, ki vas bo zaščitil in branil pred svetom ter imel glavno besedo. Dokler se boste v njegovem objemu počutili toplo in domače, vas to ne bo motilo.

Število 9 kaže na zadržane ali sramežljive ljudi, ki potrebujejo svoj čas, predvsem pa pravega partnerja, ki jih bo odprl in zmehčal. Partner ne sme izkoriščati njihovega zaupanja, sicer se zaprejo vase.