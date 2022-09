Štiri pravila, ki jih upoštevajte pri iskanju partnerja

Če ne želite ostati samski in se trudite, da bi našli svojo boljšo polovico, pa se morda ne premaknete z mrtve točke, upoštevajte nekaj pravil, ki vam bodo pomagala, da pri tem storite čim manj napak. Obstajajo namreč poteze, ki vam jih odsvetujemo pri iskanju boljše polovice.

Finance

Imeti urejeno finančno stanje veliko pomeni in daje vtis odrasle, odgovorne osebe. Ne gre za to, kako premožen je nekdo, ampak za to, da so vaše finance pregledne, da nimate obveznosti, ki vas bremenijo in vam grenijo življenje do te mere, da ne morete ustvarjati ničesar v življenju.

Urejeno finančno stanje daje vtis odrasle, odgovorne osebe. FOTO: Brianajackson/Getty Images

Za začetek novega odnosa in življenja v dvoje je več kot zaželeno, da je vaše denarno stanje urejeno, zato da lahko nemoteno nadaljujete svoj razvoj.

Igrivost

Ohraniti v sebi otroško iskro ali biti otročji je velika razlika. Zaželeno je, da ste igrivi, da imate smisel za humor, da znate v vsaki stvari najti pozitivno iskro, ni pa zaželeno, da se obnašate kot otrok, ki trmasto hoče svoje in se ne zna in ne zmore prilagajati. Ko gre za zdravljenje ran iz otroštva, se jih lotevajte na odrasel način in enako pričakujte na drugi strani.

Bivši partnerji

Vsak v odnos prinese svojo čustveno prtljago, kar samo po sebi ne pomeni nič slabega, dokler so stvari razčiščene. Partner, ki nima razrešenih stvari z bivšim partnerjem ali ponavlja isti vzorec iz prejšnjih odnosov, očitno toksičen, bo imel težave v novem odnosu, ki ga želi zasnovati, ker so bolečine, ki jih prinaša iz preteklosti, prevelike. Ravno zato je dobro, da se pomirite z vsemi svojimi bivšimi in težavami, ki so jih prinesli, če je mogoče, prej, sicer pa se lahko zgodi, da boste to predelovali v novem odnosu. Veliko bolje je stvari razčistiti, preden se odločite za nov partnerski odnos.

Privlačnost

Kemija med partnerjema igra veliko vlogo, a za čuda se ne zgodi vedno na prvi pogled, včasih pride postopoma in zadene popolnoma nepričakovano, včasih pa se zgradi sčasoma, z zaupanjem. Ne zapirajte si poti s kriteriji, kakšen mora biti vaš bodoči partner, ampak odprite svojo dušo energijam, ki vas odpirajo in zdravijo. Ne glede na celulit, plešavost ali obročke okoli trebuha.