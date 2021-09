Štiri navade, ki rušijo zaupanje v zvezi

Zaupanje je nedvomno temeljna sestavina vsakega, torej tudi intimnega odnosa. Žal pa se vse prepogosto dogaja, da je to porušeno. Katere navade največkrat onemogočajo vzpostavitev brezpogojnega zaupanja v razmerju? Na prvih mestih so sledeče štiri. Nepripravljenost na kompromis V zvezi so kompromisi domala vsak dan na dnevnem redu. Naj bodo veliki ali majhni, oseba, ki jih zavrača ter trmasto vztraja pri svojem, ne more vzpostaviti pravih pogojev za zaupanje. Izogibanje pomoči Torej, ko ga potrebujete, ga kličete, mu pošiljate sporočila, a on se nanje ne odziva. Čeprav trdi, da vam bo vedno stal ob strani, v ključnih trenutkih preprosto izgine. Ali je to v navad vam. Ne glede na to, kdo se vztrajno izogiba pomoči, takšni osebi ni mogoče zaupati. Nepriznavanje krivde Vsak se včasih zmoti, stori napako ali nekoga užali oziroma kako drugače prizadene. Nič narobe, če se to ne dogaja prepogosto in če zna oseba prevzeti krivdo ter odgovornost za svoje napake. Tisti, ki je ne, žal ni nekdo, ki bi mu lahko zaupali. Pripovedovanje nelogičnih zgodb Pravijo, da je resnica le ena, laži pa je več. Če vam torej enkrat pripoveduje eno in drugič drugačno različico iste zgodbe, zagotovo ne pripoveduje resnice. Nekomu, ki laže, pa res ne gre zaupati.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: