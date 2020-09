Pet jasnih znakov, da ga je strah zakona

Realna pričakovanja so dobrodošla tudi, ko gre za partnerski odnos. Če upate, da bo nekoč vajina zveza prerasla v zakon, je dobro poznati znake, ki nakazujejo, da on ne razmišlja v tej smeri. Kateri jasno pričajo, da si zaman obetate prstan? Ne želi definirati odnosa Nihče že po nekaj zmenkih ne pričakuje, da bo jasno začrtana prihodnost in da bo novopečeni par vsem obelodanil, da je na obzorju nova zveza. A če še po nekaj mesecih, celo letih na vaju ne gleda kot na fanta in dekle ter na vajin odnos ne kot na razmerje, je to prvi opozorilni znak, da si ob njem ne gre obetati varnega pristana. Izogiba se pogovorom o prihodnosti Tudi tu velja podobno kot v prvi točki: veliki skupni načrti o poroki, družini, skupnem domu in podobnem na samem začetku zveze niso na mestu. A počasi je vendarle treba začeti razmišljat tudi o tem, kam vse skupaj pelje. Če se tem pogovorom zavzeto izogiba in se spretno izmika vašim namigovanjem ter vprašanjem, je povsem jasno, da si skupne prihodnosti z vami ne obeta. Njegove družine ne poznate Po tem, ko sta nekaj časa par, spoznata družini drug drugega. To je povsem logičen in pričakovan korak. Če ga po večmesečni ali celo večletni zvezi še nista storila, se prenehajte slepiti, da ga kdaj bosta in da bosta nekoč spletla lastno družinsko gnezdo. Zaprosil je, noče pa določiti datuma Nekdo, ki želi zadeve izpeljati od zaroke do poroke, razmišlja tudi o datumu, ko naj bi se zgodil veliki dogodek. Če ga stalno prelaga ter vselej najde izgovor za odlašanje, se pošteno vprašajte, ali bo ta sploh kdaj nastopil. Jasno je povedal, da ne želi zakona Nekateri moški se nočejo vezati, ne razmišljajo o poroki in so pošteni, kar tudi jasno povedo. Če ste naleteli na takšnega, ne upajte, da bo v vašem objemu spremenil svoja stališča, kajti na koncu ne boste doživeli drugega kot razočaranje.