Osem opozoril, da vas bo morda prevaral

Nikjer ni popolnega zagotovila, da bo nekdo ostal zvest vse življenje, tako kot tudi ni mogoče z gotovostjo napovedati, da bo varal.

Vendar obstajajo določeni dejavniki, na podlagi katerih lahko predvidite skok čez plot. Tu je osem takšnih opozoril.

Ima prijatelje, ki nimajo zadržkov glede varanja

Vsak razvije svoje moralne norme, ki so v veliki meri odvisne od pogledov na svet ljudi, s katerimi se druži.

Če torej nekdo čas preživlja obdan s srečnimi pari in z ljudmi, ki varanje zavračajo, je manj verjetnosti, da bo skočil čez plot kot pri nekom, ki se druži s prijatelji, ki v tem ne vidijo ničesar spornega ali celo varajo, so pokazale raziskave.

Varali so njegovi starši

Vzorci, ki jih osvajamo skozi otroštvo, so globoko zakoreninjeni v nas.

Tudi, tisti, ki se nanašajo na intimne zveze. Nekdo, ki je bil priča nezvestobi enega od staršev, drugi pa mu to vedno znova odpuščal ali nekdo, ki je odraščal ob starših, ki sta varala oba, ponotranji prepričanje, da v nezvestobi ni nič slabega, zato je bolj dovzeten za skušnjave na drugi strani plota.

Varanje dopuščajo njegove osebne norme

So osebe, ki verjamejo, da z varanjem ni nič narobe, da je monogamija nenaravna in da ima vsak pravico tudi na ta način raziskovati seksualnost.

Takšno razmišljanje mu pušča vedno oprta vrata v spalnice oseb, s katerimi ni v zvezi.

Je v težkem življenjskem obdobju

Vsak težave, ki se porajajo v življenju, rešuje po svoje.

Ne glede na to, ali so povezane z zvezo, z delom ali z drugimi življenjskimi preizkušnjami, kaj lahko se zgodi, da oseba uteho poišče v objemu tretje osebe in za nekaj trenutkov pozabi na grenkobe življenja.

Ima težave z alkoholom ali drogami

Alkohol in droge spuščajo meje, ki so sicer prisotne med druženjem.

Pogled na svet je tedaj drugačen, moralne norme spuščene in kaj lahko se zgodi, da so pozabljene tudi zavore, ki sicer nekomu preprečujejo, da bi prevaral življenjskega sopotnika.

Na pogled je lep

Lepota je res subjektivna, a določeni zakoni fizične privlačnosti so univerzalni in lepi ljudje praviloma privlačijo več pozornosti nasprotnega spola, kar zanje pomeni tudi več skušnjav, ki se jim včasih ni mogoče upreti.

Pogosto je na službeni poti

Oddaljenost od domače postelje, priložnost, dolgčas in osamljenost so največkrat tisti, ki osebe, ki so velikokrat na službeni poti, napeljejo v objem tretje osebe.

Zaposlen je v stresnem poklicu

Zaposleni v stresnih poklicih, ki zahtevajo veliko odgovornosti, so dovzetnejši za varanje. Zakaj?

Pogosto hodijo po robu, srečujejo veliko ljudi, počutijo se superiorni in imajo visoke dohodke. Izpolnjeni so torej mnogi pogoji in če k temu dodamo še dejstvo, da jih velikokrat vodi adrenalin, je jasno, zakaj je tveganje za varanje pri njih višje.