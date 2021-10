Odprite oči: osem znakov, da vas partner čustveno uničuje

Pogosto je nemogoče pobegniti iz strupenega odnosa. Če ste zmedeni in ne morete z gotovostjo ugotoviti, ali vas partner čustveno zlorablja ali ne, bi vam moralo naslednjih osem znakov pomagati pri 'odpiranju oči'.

Pogoste spremembe razpoloženja V nekem trenutku je pozoren in vas zasipa z nežnostjo, takoj zatem pa začne kričati na vas, ker ste naredili nekaj, kar mu ni ustrezalo. Pogoste spremembe razpoloženja kažejo na neuravnoteženo osebnost, ki svoje frustracije izraža nad nekom drugim. Odnos, v katerem se izlivi nežnosti nenehno izmenjujejo s spokornimi besedami opravičila, nima veliko možnosti za preživetje.

Izolacija Partner poskuša omejiti vaš stik z družino in prijatelji, ker meni, da se preveč vmešavajo v vajin odnos. Tega ne smete dovoliti za nobeno ceno, kajti če vas loči od njih, boste nezaščiteni in lahka tarča njegovega nadlegovanja.

Ljubosumje Čustveno nasilen partner ni samo ljubosumen na vaše prijatelje in družino. Prav tako je ljubosumen na vaše sanje, ambicije in zastavljene cilje. Jezi ga že sama misel na to, da ne boste več odvisni od njega. Če vas iskreno ljubi, vam nikoli ne bo preprečil priložnosti za srečo.

Pogosti prepiri in izbruhi jeze Iz muhe dela slona. Vsakdanji nepomembni prepiri se pogosto spremenijo v velike. Običajno vas prepriča, da ima prav, ali pa mu vi zavoljo tega, da je mir pri hiši, pritrdite. Če menite, da bi vas lahko v takšnih situacijah fizično napadel, poiščite pomoč pri svojih bližnjih.

Ob njem ste živčni in vas je strah Čustveni nasilnež vas bo na vse načine poskušal ponižati in pokazati, kako visoko nad vami je. Pogosto bo grozil s fizičnim nasiljem, če ne bo vse tako, kot si je zamislil. Če ob njem čutite kakršen koli strah, v tem razmerju nimate več kaj iskati.

Nenehno vas omalovažuje Kar koli naredite, nimate njegove podpore. Kar se tiče vas, nikoli ni nič dovolj dobro in prav. Ne dovolite, da vas omalovažuje in podcenjuje to, kar ste sami dosegli (brez njegove podpore, seveda).

Počutite se kot zapornik V takem odnosu so občutki nemoči zelo pogosti. Partner bo poskušal nadzorovati vse vidike vašega življenja, vključno s preverjanjem pošte, besedilnih sporočil ali s kom preživljate prosti čas. Če se počutite ujete, vam ni treba veliko razmišljati. Znebite se 'verig' in poiščite svojo srečo drugje.

Prepričal vas je, da je problem v vas Po vseh prepirih, prepričevanju in omalovaževanju ste začeli verjeti, da je problem v vas. Menite, da si zaslužite, da se tako obnaša do vas. Ne obupajte, kajti to je preprosta manipulativna taktika. Postavite se zase, saj ste vredni veliko več.

