Ne uživate več v seksu? To so najverjetnejši razlogi

Razlogi za slabši libido in s tem za uspavano spolno življenje so različni, večinoma pa se skrivajo izven spalnice. Tu je nekaj najpogostejših odgovorov na vprašanje, zakaj seks ne predstavlja več užitkov.

Premalo spite

Dober in kvaliteten spanec je rešilna bilka za številne življenjske težave.

Tudi, kadar libido postane uspavan, se najprej vprašajte, koliko in kako spite in če spite slabo ali premalo, to čim prej skušajte spremeniti.

Zanemarjate telesno aktivnost

Redna vadba je še ena pot do zdravega in kvalitetnega življenja, saj pozitivno vpliva na vse telesne funkcije, torej tudi na libido in na samo izvedbo med rjuhami.

Če se ji torej ne predajate redno, je to lahko razlog za mrtvilo v spalnici.

Neprimerno se prehranjujete

Kar pomeni, da v prehrani primanjkujejo za dober libido in kvaliteten seks ključna hranila: vitamini B kompleksa, zlasti niacin, ki se nahaja v lososu, piščančjem mesu in tunini ter pozitivno vpliva na krvni pretok.

Bor, cink in magnezij so prav tako ključni za močan libido in dobro delovanje spolnih organov moških in žensk.

Pijete preveč alkohola

Alkohol sprva res podžge in sprošča.

A kadar ga je preveč ali kadar z njim pretiravate dlje, pušča negativne posledice na spolnem življenju.

Kadite

Kajenje slabo vpliva na splošno zdravje, saj ovira krvni pretok, dober ta je med drugim ključen tudi za visok libido in kvaliteten seks.

Uživate določena zdravila

Morda so za nizek libido in slab seks kriva določena zdravila, ki ste jih primorani uživati.

Med te sodijo nekateri antidepresivi, ki slabo vplivajo libido, antihistaminiki pa izsušujejo sluznico in doprinesejo k vaginalni suhosti s čimer negativno vplivajo na seksualne užitke.