PREMAGATI NEGOTOVOST

Lucija Mulej: O bolj in manj usodnih odločitvah

Domala so dileme glede cepljenja točno takšne. Glede na znana dejstva se odločimo, ali se bomo cepili ali ne. In glede na to, da gre za novo, dotlej še neznano obolenje covid 19, operiramo z neznankami.