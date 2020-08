Lastnost, ki je skupna večini prešuštnikov

Tisti, ki zaslužijo več, pogosteje varajo, so po analizi 600 uporabnikov britanske spletne strani IllicitEncounters.com, ki omogoča iskanje zabave zunaj zakona, zapisali snovalci omenjene strani. Najpogosteje na delu Natančneje, prešuštniki v povprečju zaslužijo 52.000 funtov letno (približno 57.000 evrov), kar je dvakrat več od povprečja na Otoku. Prav tako se je na podlagi analize razkrilo, da se skoraj polovica posameznikov (45 odstotkov) v zunajzakonsko zvezo spusti z nekom, s katerim sodeluje na poslovnem področju. Nadaljnja analiza podatkov je pokazala, da je 60 odstotkov uporabnikov omenjene strani zaposlenih v finančni industriji in da je 65 odstotkov teh moških. Kriv je življenjski slog »Uspešni ljudje so deloholiki. Živijo za svoje kariere, njihov delovnik je dolg, kariero postavljajo na prvo mesto in čas, ki ga preživljajo z družino, je zanje dragocen,« je povedal tiskovni predstavnik strani Christian Grant. Dodal pa: »A še vedno so samo ljudje in hrepenijo po fizični bližini. Pogosto se jim dogaja, da jim ostane premalo časa za življenjskega sopotnika. Ta, denimo, tedaj, ko se vračajo z dela, že spi in kaj radi se zato ujamejo v afero s sodelavko ali sodelavcem.« Iščejo fizično potešitev »Naši uporabniki se večinoma spuščajo v afere, kjer ni tesnejših povezav, gre le za iskanje fizične potešitve. Naša stran jim nudi usluge, ki so idealne za zaposlene ljudi, in vse več uporabnikov tovrstnih strani v sodobnem času ni nobeno presenečenje.«