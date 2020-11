Kdaj je pravi čas za razhod?

Nepomembnost

Želja po drugih

Želja po drugih

Prepiranje

Dolgčas

ODNOS je lahko v globoki krizi, pa vseeno ne zmoremo ne poguma ne moči, da bi odšli, ker nas nekaj priklepa. Vedno obstajajo razlogi, da ostanemo ali gremo, včasih je le treba prepoznati znake, ki nam pomagajo pri odločitvi. Pa poglejmo.Če imate občutek, da ste nepomembni, lahko k temu pripomore več stvari: partner vas lahko zanemarja, je nenehno odsoten zaradi dela ali česa drugega, ne upošteva vašega mnenja ... Če to kar traja, ne glede na ves trud, ki ga vlagate, je čas za odhod, ker stvari ne bodo nikoli boljše. Če pa se je partner pripravljen potruditi, poiščita rešitev.Ko vam partner ni več privlačen in ko z odprtimi očmi sanjarite o lepšem življenju z neko določeno drugo osebo, ste že na pol poti iz odnosa. To lahko zadržite zase in trpite, se morda celo razidete, lahko pa se s partnerjem pogovorite o svojih fantazijah in jih poskušate oživiti. Začinita spolnost, raziščita, kje so vajine meje.Ko ste zraven partnerja ves čas jezni, nasršeni ali razdražljivi in ko vas tudi ob dobrih dneh spravi ob živce vsaka malenkost, se preprosto morate vprašati, zakaj je tako. Če boste iskreni do sebe, boste zagotovo našli odgovor, ali gre za globoko jezo, ki se tiče partnerja, ali pa se vam je le morda nabralo preveč vsega, kar zdaj stresate na nanj.Prepiranje je utrudljivo in deluje naravnost strupeno na partnerstvo, sploh kadar gre tako daleč, da oseba izgubi svoje dostojanstvo, so stvari zelo težko popravljive. Če se vseeno znate prepirati, torej slišati drug drugega, ne da bi vpili in se žalili, ampak uporabljati moč argumentov, se vseeno vprašajte, kje leži vzrok prepira. Morda je zunanje narave in ste pod stresom, morda pa vas žuli problem, ki ga je treba rešiti.Dolgčas in rutina sta sestavina vsakega odnosa, tudi tistega s samim seboj. Razmislite, ali ste se partnerja res tako naveličali ali gre za obdobje, ki pa lahko tudi traja.