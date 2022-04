Karolin pride do orgazma z možgani

Inštruktorica joge Karolin Tsarski iz Estonije je razkrila, da lahko doživi orgazem v nekaj sekundah, ne da bi si pri tem pomagala s pornografijo, samozadovoljevanjem ali partnerjem. Njen mož se skriva v – njenih možganih!

Ko se je pred časom znašla v bolečinah, ki so ji preprečevale, da bi lahko uživala v spolnosti, se je odločila, da bo raziskala svoje telo, in naslednjih deset let je posvetila izpopolnjevanju tehnik za doseganje orgazma brez pomoči stimulacije, pri tem se je osredotočila na jogo in tantrični trening.

Rezultati, ki jih podpirajo številne raziskave, so osupljivi – raziskovalci so primerjali razliko med njenim orgazmom, ki so ga sprožili z draženjem, in med orgazmom, ki ga je dosegla s pomočjo uma, ter ugotovili, da je tisti, ki ga doseže z možgani, močnejši in intenzivnejši. Karolin zdaj izvaja tečaje, na katerih pomaga ženskam, da stopijo v stik s svojo orgazmično energijo, ura in pol stane nekaj manj kot 100 evrov.

Nauči vas, da spoznate vse položaje telesa, da ga razumete, vse skupaj pa je podprto z dihalno tehniko. Izvaja tudi vaje za utrjevanje medeničnega dna, masažo prsi in tehnike za osvobajanje od občutka krivde in sramu.