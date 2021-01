Kako se izogniti prevari

Se varanju lahko izognemo? FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Ne izzivajte privlačnosti

Obvladajte se

Ohranite trezen pogled

Ko je ljudem nekdo všeč, običajno izgubijo vsaj del razsodnosti.

Nekateri si prevare ne morejo niti predstavljati, drugi se nenehno sprehajajo po robu in komaj zdržijo, ali pa tudi ne, da ne padejo vanjo. Pa vendar obstaja nekaj načinov, kako jo preprečiti.Čeprav veste, da vas nekdo privlači, tega tej osebi ne z besedami ne z dejanji ne boste dali vedeti. Svoja čustva ali kemijo zadržite zase in v svojih fantazijah, raje ne storite ničesar, da ogrozite odnos, ki ga imate s partnerjem.Poznate se in veste, kaj vas lahko spravi v skušnjavo, zato je nikar ne izzivajte, nikar se ne prepričujte, da se imate pod nadzorom. Pravzaprav razmislite, ali bi se z nekom, ki vas zares privlači, sploh družili.Ko je ljudem nekdo všeč, običajno izgubijo vsaj del razsodnosti in si osebo slikajo v najlepši luči, morda lepši, kot je v resnici.Želijo videti le njene pozitivne strani in lastnosti in jo idealizirajo, v resnici pa bi morali početi ravno obratno, vsaj tako menijo psihologi. Na tej osebi naj bi trezno našli tudi njene napake, predvsem pa se nehali ukvarjati z njo.