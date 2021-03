Kaj ženske odvrne od seksa

neurejene sramne dlake

Kaj so povedale

Ne glede na to, kako zagreta sta ljubimca, ujeta v vrtinec strasti, lahko se zgodi, da zgolj ena malenkost uniči vzdušje. Kaj pri njih najpogosteje ubije željo po seksu, je povedalo 3300 tistih, ki so sodelovale v anketi spletnega portala Dailystar. Odgovarjale so na eno samo vprašanje, ki se je glasilo: kaj vas med seksom najbolj odbija?Na portalu so jim ponudili več možnosti:Na prvem mestu je pristala pomanjkljiva higiena: neprijeten vonj partnerja, umazana stopala in umazanija za nohti. To je navedlo 27 odstotkov sodelujočih. Na drugem mestu se je s 24 odstotki znašla prekratka predigra in na tretjem s 23 zadah. Mobitel in neurejene sramne dlake očitno niso kamen spotike. Če partner med seksom začne brkljati po telefonu, to zmoti le 10 odstotkov žensk, komaj osem odstotkov vprašanih pa je povedalo, da imajo raje pobrito mednožje.In še dobra novica: največji ubijalec strasti je zlahka premagljiv. S skupno prho je denimo mogoče ubit dve muhi na en mah: podaljšati predigro in si zagotoviti dišeče telo.