Igračka ne prinese orgazma: majhni vibratorji pobegnejo v nožnico

Na priljubljenem družabnem omrežju so se ljudje razpisali o svojih najbolj neprijetnih in nenavadnih izkušnjah s spolnimi igračkami, ki so jih doživeli namesto orgazma.

Ni jih malo, ki so imeli težave z obročkom ali prstanom za penis, ki si ga moški natakne, da lažje zadržuje izliv, težave pa se začnejo, ko se prstana ne da več sneti. Če je bil seks prej še tako fantastičen, so bile težave zelo resne, veliko moških je pristalo pri zdravniku, nekateri pa so svojemu dekletu dovolili, da jim s škarjami prereže obroček.

Izkušnja, ki jo je imela ženska, ki je kupila vibrator jajček, je bila naravnost šokantna. Ko je vstavila jajce v nožnico, je občutila, kot bi jo nekaj močno streslo, in iz jajčka je pogledala žička. Pripomoček je razneslo in njo je v resnici stresel električni tok.

Da imajo spolne igračke svoje življenje, ve tudi dekle, ki je vstavilo baterije v svoj novi vibrator, ki ga je želela preizkusiti, a je vibrator ponorel. Metalo ga je po vsej sobi, obupano dekle pa je na koncu poklicalo na pomoč mamo, ta je stvar ukrotila, ne da bi hčeri namenila besedo.

Nekaterim ženskam so majhni vibratorji pobegnili v nožnico, kjer jih niso več našle, druge so imele te težave z japonskimi kroglicami brez vrvice. K sreči je bil partner pogosto zraven, da je pomagal rešiti zadrego.