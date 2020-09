10 jasnih znakov, da ga ne ljubite več

Včasih je sebi težko priznati, da se je razmerju iztekel rok uporabnosti. Mnogi zato vztrajajo v zvezi zgolj iz navade, ugodja in udobja ter sebe prepričujejo, da je ljubezen ostala. A žal ni vedno tako. Kateri so znaki, da ga ne ljubite več in da bi bilo skupno poglavje najboljše končati? V družbi drugih parov vam ni prijetno Kadar odnos prežema ljubezen, drugih parov, ki si v javnosti izkazujejo topla čustva, sploh ne opazite, saj sta vidva eden od njih. Če pa vas poljubi, sladke besede in drugi izrazi naklonjenosti parov, ki vas obdajajo, gredo na živce, ste ljubosumni, ker jim gre bolje kot vama, zato vam je v njihovi družbi neprijetno. Vaš dragi je vaš prijatelj, ne pa tudi ljubimec Prav je, da sta dobra prijatelja, da se podpirata in razumeta. A če v vajinem odnosu ni fizičnih in besednih dokazov ljubezni in se do njega obnašate kot do svojih prijateljic, ste na tankem ledu. Skoraj nikoli več mu ne poveste, da ga ljubite Ljubezni, kadar je ta prisotna, ni težko ubesediti. Kadar je ni, se besedici ljubim te umaknete iz besednjaka, kar veliko pove o vajini zvezi. Občutek imate, da vam nekaj manjka Morda še sami natanko ne veste, kaj pogrešate, in ugibate ter iščete odgovor na vprašanje, zakaj niste srečni. Žal je tako, da se ti občutki pojavijo v zvezi, ki bi ji težko rekli, da je dobra. Vse pogosteje sta si v laseh Spori v razmerju so nekaj čisto običajnega, a če si izmenjata več jeznih kot prijaznih besed, je jasno, da ni vse tako, kot naj bi v razmerju bilo. Ne vidite skupne prihodnosti Nekoč ste imeli velike načrte o tem, kako in kje bosta živela, sedaj pa se slika o skupni prihodnosti vse bolj umika in ne morete si sploh predstavljati, da bi bila čez pet, kaj šele čez deset, let še vedno par. Nekatere navade vam gredo vse bolj na živce Kadar je nekdo zaljubljen ali ljubi, partnerja sprejema takšnega, kot je, in včasih zamiži na eno oko. Če vas njegove navade vse bolj spravljajo ob živce, je jasno, da ga ne ljubite več. Ozirate se za drugimi Prej sploh niste razmišljali o tem, da bi poskusili še s kom drugim. Po novem se velikokrat zavedno ali nezavedno ujamete v mislih, kako postaven je sosed, sodelavec ali natakar v lokalu, kjer vsako jutro pijete kavo. Vajini pogovori niso več takšni, kot so bili nekoč Nekoč sta govorila o vsem. Beseda med vama ni nikoli zamrla. Sedaj raje samo molčita in se igrata vsak s svojimi mislimi. Kar pomeni, da vajina zveza ni na dobri poti. Vse redkeje skočita med rjuhe Za tem ni nobene velike znanosti: partnerja, ki ju povezujejo topla čustva, komaj čakata, da se ujameta v strasten objem. Če je pri vaju ta prej izjema kot pravilo, se tudi spolno ne privlačita več. Na žalost ...