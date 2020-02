Pari, ki to počnejo skupaj, se lahko pohvalijo z zavidljivim seksom

Samozadovoljevanje je čudovita zadeva. A ne zgolj v trenutkih, ko si zanj čas nekdo vzame sam. Če se partnerja samozadovoljujeta drug ob drugem, to izboljša njuno spolno življenje. Zakaj bi se morali samozadovoljevati pred partnerjem? Kot zatrjujejo strokovnjaki za spolnost, samozadovoljevanje pred partnerjem tedaj, ko on počne isto, okrepi erotično energijo med njima. Eden od razlogov je, da ljudje radi opazujejo druge tedaj, ko si ti vzburjeni in se predajajo nasladi. Prav zato je tako priljubljena pornografija. Poleg tega vsakdo sam najbolje ve, kateri gibi in prijemi ter kakšna intenziteta dražljajev mu najbolj ustrezajo, zato lahko partnerju pokaže, kaj mu v postelji najbolj prija. Samozadovoljevanje drug pred drugim je šola, v kateri sta oba učitelja in hkrati učenca. Ob tem si brez besed izražata zaupanje in sproščeno krepita intimno povezavo. Torej ... Pripravite pravo vzdušje, poskrbite za primerno razpoloženje in se pred seksom v dvoje malo poigrajta sama s seboj pred očmi drug drugega – za boljši seks v dvoje.