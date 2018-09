Kaj vse one počnejo pred seksom

Lepo bi bilo, če bi bil vsak seks spontan in se nanj ne bi bilo treba posebej pripravljati. A resnica je daleč od tega, kar dokazujejo številni rituali, s katerimi se dame pripravljajo na vroče dejanje. Naslednjih osem je najpogosteje na dnevnem redu. Izbira lepega spodnjega perila Zapeljiv modrček in spodnje hlačke jim zagotavljajo zvrhano mero samozavesti, ob kateri zadeve v postelji tečejo veliko bolj sproščeno in gladko. Depilacija V resnici so nezaželene dlačice med najpogostejšimi razlogi, da zavrnejo seks. Zato tedaj, ko se jim ta obeta, poskrbijo, da ne kazijo videza njihovega telesa. Izbira prave glasbe Čutne, torej take, ki prebudi najgloblje občutke. Izbira hrane In to ne samo zvečer, temveč ves dan. Tiste, ki napenja in povzroča vetrove, zagotovo v dnevu, ki mu sledi vroče srečanje, ni na njihovem jedilniku. Skrb za telesne vonjave Preverjanje pazduh ni nič neobičajnega, čeprav je od prhanja minilo le nekaj minut. Osvežitev tam spodaj Z robčki, razpršili ali običajno vodo. Vsekakor poskrbijo za pravo svežino. Kontracepcija Tiste, ki uživajo tabletke, se še enkrat vprašajo, ali je morda niso pozabile vzeti. One, ki jih ne, pripravijo kondom. Preverjanje v ogledalu Po prhanju, depilaciji, parfumu in izbiri spodnjega perila ostane samo še eno: pogled v ogledalu. Celotna podoba v njihovih očeh vendarle ni zanemarljiva.