Bele vrtnice

Čutila ni ne mokrote ne polzenja drobnih kapljic po hladnem obrazu. Od čvrstega stiskanja bolniške srajce, ki ji je ovijala suhljato telo, je barva njenih dlani prehajala v vijolično. Okorelost telesa je postajala samoumevna. Stisnjena v klobčič si je želela le teme. Da le ne bi bilo te neznosne majske svetlobe. Vztrajni sončni žarki so prodirali v prostor in ga napolnili s toploto in veseljem. Zunaj je vse cvetelo in ponujalo najlepše barve pozne pomladi ter napovedovalo dolgo vroče poletje.

