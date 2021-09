Ali ljubite pravega?

Pomanjkanje časa

Včasih so ljudje tako zaslepljeni od ljubezni, da ne vidijo, da si ne zaslužijo tega, kako ravna z njimi njihov partner.

Slaba komunikacija

Ko mu po glavi roji vse kaj drugega kot partnerica.

Včasih so ljudje tako zaslepljeni od ljubezni, da ne vidijo, da si ne zaslužijo tega, kako ravna z njimi njihov partner, in dolgo ostanejo v takšnih odnosih, preden kar koli spremenijo. Prepoznajte znake, da ne ljubite prave osebe.Za ljubljenega človeka si vedno vzamemo čas, sploh če je to na začetku odnosa.Če pa se nekdo kar naprej izgovarja na pomanjkanje časa, da bi poklical, pisal, se javil, šel na zmenek, večerjo ..., in si za vas le občasno komaj utrga minuto, ne glede na to, ali ima v resnici čas ali ne, razmislite, kaj počnete zraven. Ljudje vam ne morejo biti ves čas na voljo, a tudi vaš čas je dragocen, ne samo njihov.Že slaba komunikacija ni dobro znamenje, ko pa pridete do točke, ko se vas nekdo začne izogibati, vas ne vpraša več, kako ste preživeli dan, ker ga ne zanima, in podobno, je jasno, da stvari niso takšne, kot bi si želeli. Si želite odnos sploh še nadaljevati v tej smeri?RazpoloženjeKo je razpoloženje vašega odnosa s partnerjem vedno takšno, kot je razpoložen on sam, je to skrb vzbujajoče, saj narekuje tudi vaše razpoloženje. Razmislite, ali si boste dovolili tako manipulirati s sabo.