Pet lekcij iz razmerja, v katerem ljubi le ena stran

Ljubiti in biti ljubljen je želja velike večine, a zgodi se tudi, da v razmerju ljubi le ena stran in pri drugi vedno znova naleti na visok zid čustvene hladnosti.

Priznanje, da nas oseba, ki jo ljubimo, ne ljubi in nam nikoli ljubezni ni vračala, je težko in boleče, a tako kot vsaka ima tudi ta šola življenja svoje pozitivne plati. Z vidika lekcij, ki jih pomaga usvojiti.

Preberite pet neprecenljivih iz razmerja, kjer ljubi le ena stran. Niza jih Sensa.rs.

1. Molk in skrivanje čustev nista pravi poti

»Tri leta sem bil zaljubljen v dekle, s katero sva bila prijatelja. Do mene je bila vedno prijazna, ljubezniva, dobro sva se razumela in čustva v meni so bila močna, kot še nikoli. Nisem ji povedal, kaj čutim do nje. Samo čakal sem, da mi bo nekoč začela ljubezen vračati. Pretekla so tri leta, preden sem zbral pogum in ji priznal ljubezen, ona pa mi je rekla, da me ima rada, vendar le kot prijatelja. Čeprav mi je bilo hudo, mi je bilo najbolj žal časa, ki sem ga s čakanjem in z molkom izgubil, in obžaloval sem vse priložnosti, ki sem jih zato izpustil. Če bi povedal prej, bi bila bolečina zagotovo manjša,« je na enem od forumov na to temno zapisal razočarani fant.

A lekcija, ki jo je usvojil, je: ne bojte se zavrnitve, govorite o svojih občutkih, kajti nečesa, česar nimate, tako in tako ne morete izgubiti.

