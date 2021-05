Tzatziki (RECEPT)

Za 4 osebe:

2 kumari

2 dl čvrstega jogurta

3 stroki česna

1 šopek listov svežega koprca

oljčno olje

sol, poper

Kumare olupimo in naribamo v skledo, nekaj rezin prihranimo za okrasitev jedi. Naribane kumare rahlo solimo in premešamo. Pustimo stati 15 minut, da spustijo vodo, in jih ožamemo. Česen olupimo in na drobno nasekljamo ali stremo, liste koprca nasekljamo, nekaj jih pustimo za okrasitev. Oboje dodamo kumaram. Solimo in popramo, prilijemo žlico ali dve oljčnega olja in premešamo. Dodamo še jogurt in premešamo. Dobro ohladimo, razdelimo v skodelice ter okrasimo z rezinami kumar in vejicami kopra. Ponudimo s kruhom.

Tzatziki je lahka in osvežujoča omaka iz kumar in jogurta, ki izhaja iz Grčije. Uporabimo čvrsti jogurt, najboljši je seveda grški, če imamo možnost, kupimo ovčjega ali kozjega. Okus bomo še izboljšali, če ji dodamo nekaj kapljic limonovega soka.Omako ponudimo s črnim kruhom, lahko pa vanjo pomakamo na kose narezano svežo zelenjavo, na primer papriko, kolerabo ali korenje. Dobro se poda tudi k jedem z žara, ponudimo jo predvsem k pečenemu mesu.