Tudi elita ljubi sarme

Restavracija Salon 1905 je dokaz, da se Beograd lahko pohvali s prefinjenim gostinskim objektom. Svoje mesto je našla v kultni stavbi Geozavod v osrčju starega mestnega jedra. Geozavod je namreč prava mojstrovina, ki ne more ostati neopažena, zlasti v očeh ljubiteljev baročne arhitekture. Kar vas čaka v notranjosti, pa je ena sama kulinarična – čarovnija. Restavracija, ki je videti kot dvorni salon, je pravi primer kombinacije razkošja in starih vrednot, oblečenih v nova oblačila. Zavita je v sijočo medenino, marmor in zlato, in ko to vidite v živo, vam vzame dih. Te restavracije zagotov...