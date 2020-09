Teja Šmid: čili z mesom (FOTO)

Teja Šmid. FOTO: Špela Ankele

Sommelierka Mira Šemić priporoča zorjeno rdeče vino, denimo, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah.

Na maščobi zlato rumeno prepražimo sesekljano čebulo. Dodamo mleto meso in pražimo toliko časa, da povre vsa tekočina. Nato dodamo kocke slanine, sladko mleto papriko, česen, kumino in mleti čili ter pražimo, da zadiši. Zalijemo z vodo ali jušno osnovo toliko, da podvojimo količino. Uporabimo lahko tudi nekaj rdečega vina. Kuhamo na nizki temperaturi vsaj eno uro oziroma toliko, da je meso že skoraj kuhano in tekočina skoraj povre.

V naslednjem koraku dodamo na kocke narezano papriko, kuhan fižol in koruzo ter pasato. Kuhamo do želene trdote zelenjave. Pred koncem dodamo mleti kakav, čokolado ter po želji solimo in popramo.

Čili naj bo zelo gost.

Jed postrežemo v globokem krožniku ali skledi. Poleg se odlično poda svež kruh ali tortilja čips, tudi polenta.

Še nekaj nasvetov: če želimo še boljši okus, lahko v prvi fazi dodamo nariban korenček in stebelno zeleno.

Uporabimo lahko tudi suh fižol, vendar se čas kuhanja podaljša in količina tekočine poveča.

Če imamo radi zelo pikantno, lahko uporabimo poljubno čili omako.

Namesto mletih paradižnikov lahko uporabimo paradižnikovo mezgo, vendar manjšo količino.

»Naj vas ob kuhanju vodijo vaša čutila in ne tehtnica. Tudi če so manjša odstopanja od recepta, bo jed še vedno odlična,« svetuje kuharica tega tedna.

Za 8 oseb:

1 kg mlete govedine

100 g slanine

500 g čebule

30 g česna

250 g rdečega kuhanega fižola

200 g barvne paprike

200 g koruze

400 g paradižnikove pasate

30 g kakava v prahu

50 g temne čokolade

15 g sladke mlete paprike (1 jušna žlica)

čili

mleta kumina

maščoba za praženje

sol, poper

Preden je začela delati kot vodja kuhinje v radovljiškem lokalu Grajski lounge & pub, jena Gorjušah vodila turistično kmetijo. Na srednji gostinski šoli v Radovljici je učila kuharstvo in osnove strežbe, vodila bolnišnično kuhinjo, tudi kuhinjo v domu starejših občanov in delala še kaj.»Ko me je, ki je začetnik ulične prehrane v tem delu Gorenjske, prosil, naj se pridružim ekipi, sem to z veseljem sprejela,« je dejala Teja Šmid, ki je v preteklosti pomagala zasnovati tudi jedilnike nekaterih drugih gorenjskih restavracij. Tokrat so se v radovljiškem lokalu, ki ima po novem tudi ponudbo hrane, odločili, da pripravijo sodobne različice ulične prehrane, ki temeljijo na lokalnih sestavinah. Med vsemi burgerji in drožastimi pogačami smo za danes izbrali skodelico toplega in ravno prav pikantnega čilija z mesom, ki bo v teh že malo bolj hladnih dneh še kako teknil!