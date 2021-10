Sojina omaka za testenine

Za 4 osebe:

150 g sojinih kosmičev

1 velika čebula

od 3 do 4 stroki česna

1 zrel paradižnik

1 paprika

1 korenček

3 dcl paradižnikove omake

olje, sol, poper

rdeča paprika, bazilika, origano, rožmarin

V loncu zavremo dobrega pol litra vode, solimo in popramo, dodamo baziliko, origano in rožmarin ter prevremo. Prelijemo po sojinih kosmičih, premešamo in pustimo stati petnajst minut. Medtem očistimo zelenjavo, čebulo in česen sesekljamo, korenje naribamo, papriko in paradižnik narežemo na drobne koščke. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen, dodamo paradižnik, papriko in korenje ter dušimo, dokler se zelenjava ne zmehča. Dodamo sojino zmes, ki jo po potrebi ožamemo, in potresemo z rdečo papriko. Premešamo in dušimo nekaj minut. Zalijemo s paradižnikovo omako in na majhnem ognju kuhamo slabe pol ure.