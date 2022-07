Sadje za kosilo, lahko tudi samostojno (FOTO)

Obilje sadja kar kliče po eksperimentiranju pri pripravi najrazličnejših jedi. Lahko ga kombiniramo poljubno med seboj, seveda ga dodajamo tudi k drugim živilom. Če bi radi preživeli kak dan samo s sadnimi obroki, ni treba, da le glodamo jabolka, hruške itd.

Pripravimo sadno solato, kupo ali smuti, ki ga postrežemo kot juho in dodamo še kakšne začimbe, imenitno je sadje na žaru ali pečeno v pečici. Seveda lahko skuhamo kompot, če ga pretlačimo, dobimo čežano.

Uživamo presno ali toplotno obdelano, lahko ga kuhamo, dušimo ali pečemo, z različnimi dodatki pa pripravimo izjemno zanimive in okusne jedi, tako glavne kot za poobedek.

Kadar je zelo vroče, bo najbolj teknila dobro ohlajena juha, ki je zelo enostavna za pripravo, pravzaprav je podobna smutiju. Seveda posežemo po začimbah, tudi takšnih, ki jih sicer uporabljamo za slane jedi. Nekatero sadje lahko skuhamo, na primer jabolka ali češnje, juho iz lubenice pa pripravimo presno.

Sveža sadna solata FOTO: Baibaz/Getty Images

Med bolj priljubljene sadne jedi, ki ne zahtevajo veliko dela, temveč le nekaj domišljije in kombinatorike, je sadje na žaru, ki ga pripravimo v obliki nabodal, na katera nanizamo pisane koščke. Uporabimo čvrsto sadje, kot so breskve, marelice in hruške, od južnega pa na primer ananas. Narežemo na primerne kose in premažemo z oljem, lahko še začinimo ter popečemo z obeh strani. Ponudimo še vroče ali hladno, pokapljamo z limonovim sokom in okrasimo z zelišči, predvsem meto in meliso. Čeprav gre morda za glavni obrok, bo zraven prijala kepica sladoleda ali stepene smetane.

Prav imenitno je nadevano sadje, ki ga zapečemo v pečici, tako pripravimo na primer hruške in jabolka, zelo okusen nadev pripravimo iz skute in oreškov.

Iz svežega sadja pripravimo hladno, osvežujočo juho.

Sadje pa lahko kombiniramo z drugimi živili, nabodalom za žar dodamo koščke mesa ali sira. Pri tem pazimo predvsem, da se bodo različna živila pekla približno enako dolgo.

Prav tako lahko sadje dodajamo drugim jedem, koščke svežega potresemo po pisani mešani solati, rezine jabolk ali hrušk dodamo mesnim jedem, na primer pečenki. Odlično gre s suhimi mesninami in sirom, tako da se pogosto znajde na krožnikih z narezki. Poleg tega je jedem tudi okras.