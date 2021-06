Recept: krompir in kumarična solata

Za 6 oseb:

1,2 kg mladega krompirja, oljčno olje, 6 strokov česna, 1 limona, 2 vejici svežega rožmarina, 1 žlica bele moke, 1 kumara, 100 g redkvic, po možnosti z listi, pol rdeče čebule, 1 žlička polnozrnate gorčice, 2 žlici rdečega vinskega kisa, pol šopka svežega kopra (15 g), pol šopka sveže mete (15 g), 40 g fete

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Krompir 20 minut kuhamo v osoljenem kropu, nato ga odcedimo in pustimo, da se posuši. Stresemo ga v velik pekač in pokapamo z 2 žlicama olja, nato dobro posolimo in popopramo. Stremo neolupljen česen in dodamo krompirju, nato pa pečemo 20 minut. Medtem drobno nastrgamo limonino lupinico ter natrgamo liste rožmarina in jih drobno nasekljamo. Po koncu peke krompir posujemo z limonino lupinico, rožmarinom in moko. Pretresemo, nato z mečkalnikom potlačimo v eno plast in pečemo še 20 minut, da se hrustljavo zapeče. Medtem v lupino kumare z vilicami naredimo vzdolžne zareze, nato pa jo narežemo na kolobarje. Redkvice razrežemo na četrtine, čebulo olupimo in tanko narežemo. Vse stresemo v skledo, dodamo gorčico, kis in polovico soka limone. Posolimo in popopramo po okusu, natrgamo in dodamo liste zelišč in stresemo, da se zmeša. Solato zvrnemo na hrustljavi krompir in zmešamo šele tik pred postrežbo. Na koncu nadrobimo malo fete in po želji pokapamo s še malo limonovega soka.

S tem receptom sem se pozabaval tako, da sem krompir narezal na harmoniko, zaradi česar je še bolj hrustljav,«zapiše ob mamljiva navodila za pripravo te zelenjavne jedi.