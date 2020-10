Recept: govnač ali sladko zelje

Za 4 osebe:



1 kg svežega zelja

0,5 kg krompirja

2 žlici ocvirkov

lovorov list

sol, poper



Zelje narežemo na tanke trakove in jih damo v lonec, zraven pritaknemo še lovorov list, zalijemo z vodo in skuhamo. Te naj ne bo preveč, saj se zelje ob kuhanju stisne.



V drugi posodi skuhamo na kocke narezan in olupljen krompir. Ko je kuhan, vodo prelijemo k zelju, krompir pa dobro pretlačimo.



Pretlačen krompir dodamo zelju, jed solimo in popramo ter zraven vmešamo še pogrete ocvirke.

Enolončnica iz zelja in krompirja je stara jed, ki so jo gospodinje pripravljale predvsem na Gorenjskem, poznali pa so jo domala po vsej Sloveniji.Le da je vsaka gospodinja v lonec vrgla svoj dodatek. Danes govnač največkrat postrežemo s hrenovko ali klobaso.