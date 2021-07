Poletje z osvežilnimi okusi

Solata iz lubenice Za dva:

500 g lubenice

kumara (približno 100 g)

manjša čebula

šopek mete

pest bučnih semen

žlica tahinija

žlica nežnega kisa (najbolje riževega)

sok pol limone

žlica javorjevega sirupa

četrt do pol žličke soli (najboljše solni cvet)

Dobro ohlajeno lubenico narežite na večje kocke, še vedno primerne za en grižljaj. Izberite mlado, solatno kumaro, ki še nima razvitih semen. Neolupljeno narežite na majhne kocke. Čebulo tanko nalistajte. Grobo nasekljajte metine lističe brez stebel. Vse premešajte v večji sledi in postavite v hladilnik.

Suho prepražite bučna semena. Ohladite.

Tahini, kis, limonov sok, javorjev sirup in sol z metlico zmešajte v gladek, tekoč preliv.

Solato iz hladilnika razdelite v dve skledici, pokapljajte s prelivom, posipajte s popraženimi bučnimi semeni in takoj ponudite.

Če pripravljate osvežilno poletno solato za vnaprej, za malico s seboj v službo ali še boljše za na piknik, imejte preliv in bučnice posebej, vse pa na hladnem.

FOTO: Hana Splichal

Lubenica, najbolj sladka in vodena med bučami, je simbol poletja, podobno kot so morje, sladoled in neskončna vrsta avtomobilov, ki se pomikajo v koloni. Rezina dobro ohlajene je privlačna na pogled in všečna na fotografiji, v resnici pa imam raje, če jo kdo lepo nareže na kocke in sfrca ven nadležne koščice. Iz razkoščičene lubenice lahko zmiksate všečno nizkokalorično pijačo. Jaz dodam čisto malo svežega ingverja in mete, ob večerih pa malo več vodke. Resnično posrečena kombinacija. V dobrem blenderju ali še bolje sokovniku v sok spremenim tudi beli del lupine, ki je sicer brez okusa, dodajam ga za zdravje. Beli del lubenice vsebuje podobne snovi kot rdeči, le v večji koncentraciji plus še nekaj drugih.Je možno, da najboljši del lubenice po navadi mečemo stran? V belem olupku je precejšnja količina vitaminov B in C, vsebuje snovi, ki ugodno vplivajo na srce in ožilje, antioksidante, ima lepo zbirko mineralov, omembe vredna sta vsaj kalij in cink. Nutricisti so napisali kar nekaj pohval brezokusnemu belemu olupku, omenjajo lepo kožo, dobro prekrvljenost in živahen libido. Večinoma grejo zasluge za vse to precejšnji količini kalija.Vse v redu, okus pa res ni nekaj, kar bi te navdušilo. Posrečena rešitev je vlaganje v kis in začimbe, podobno kot vložimo drobne kumarice. Zanimivo je, da je tudi okus podoben. Ponekod je takšen pickle iz belega dela lubenice kar popularen. Pickled watermelon rings tako kot vložene kumarice pozimi nadomešča svežo zelenjavo.Vsekakor je smiselno spraviti beli del olupka skozi sokovnik in dodati kakšno limono ali še bolje limeto. Težko si predstavljam, da bi palčke iz belega dela lubenice grizljali kot prigrizek, čeprav bi bilo učinkovito za hujšanje in dobro za prebavo. Vsebuje namreč veliko vlaknin, ki dajejo občutek sitosti ob nič kalorijah. Brskam še za drugimi recepti: kockice bi lahko pripravili v solati kot prav tako nizkokalorične kumare. Zjutraj bi lahko dodali bel del lubenice v smuti s stebelno zeleno, korenčkom in svežimi zelišči. Vsekakor čisto nove ideje, kako porabiti užiten olupek lubenice. Neobičajen je tudi današnji recept za solato iz sočnega dela lubenice v kombinaciji z meto in čebulo, začinjeno s tahinijem in soljo. Poletje naj bo avantura, lahko tudi kulinarična.