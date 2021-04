Pekoče in zavito v tortiljo (RECEPT)

Nacho sir s tortilja čipsom je slasten prigrizek. FOTO: Nicomenijes/Getty Images

Poleg čilija v mehiški kuhinji najdemo tudi naše začimbe, origano, koriander, kumino pa čebulo in česen.

Med najbolj priljubljene tuje kuhinje, ki si jih radi privoščimo Evropejci, prav gotovo spada mehiška. Tudi v Sloveniji imamo številne mehiške restavracije, v katerih se lahko naužijemo njihovih jedi in posebnih okusov pa seveda pijač, v bolje založenih trgovinah pa na policah s tujimi kuhinjami najdemo vse, kar potrebujemo za pripravo teh jedi tudi doma. Tako kot velja za druge kuhinje, na primer azijsko, so okusi nekoliko prilagojeni našemu, v domači kuhinji pa imamo tako ali tako proste roke.Za domačo pripravo bo povsem dovolj, če kupimo nekaj značilnih dodatkov in začimb, na primer čili in pekoče omake. Osnovna mehiška omaka je mole, katere osnova je čili, dodajajo pa ji še več kot dvajset ali celo trideset sestavin, med drugim začimbe, oreške, suho sadje in kakav. Značilne omake so še gvakamole iz avokada, enchilada iz paradižnika, bela omaka iz jogurta in smetane pa nacho sir, ki ga pripravimo iz mleka, masla in trdega sira čedar, kremasto omako pa obogatimo z začimbami. Vanje namakamo tortilja čips, dodajamo pa jih tudi različnim jedem, predvsem tortiljam, polnjenim z različnimi nadevi.Mehiška kuhinja je bogata z zelenjavo, na primer paradižnikom, papriko, koruzo in fižolom. Na mesnem meniju najdemo predvsem govedino pa tudi perutnino in svinjino ter seveda ribe. Iz zelenjave in koščkov mesa pripravljajo različne nadeve, s katerimi napolnijo tortilje, palačinkam podobne zelo tanke kruhke. Testo pripravimo iz pšenične ali koruzne moke, maščobe, vode in soli; zelo na tanko ga razvaljamo v krogih premera ponve za palačinke in na hitro spečemo brez maščobe, na vsaki strani bo dovolj manj kot pol minute.Še tople nadevamo in zvijemo kot rulado ter postrežemo. Morda prvi poskusi ne bodo povsem uspešni, tortilje se namreč hitro izsušijo, če je temperatura pečenja previsoka, pa tudi če je prenizka, in jih zato pečemo predolgo. A ko bomo usvojili rutino, podobno kot pri palačinkah, jih bomo vselej pripravljali sami, ker so neprimerljivo boljše kot industrijsko pripravljene. Lahko jih nadevamo tudi z zelenjavnim ali mesnim nadevom, pripravljenim le z našimi začimbami.