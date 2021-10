Recept: namaz iz rdeče pese

Za 4 osebe:

2 gomolja rdeče pese

1 skodelica kuhane čičerike

1 strok česna

1–2 žlici tahinija

sok pol limone

1 pest orehovih jedrc

100 g nastrganega parmezana

sol, poper, oljčno olje, mleta kumina

sveži žajbelj, sveža melisa

Rdečo peso olupimo, narežemo na kocke in pečemo brez maščobe v ponvi, dokler se ne zmehča. Vmes večkrat premešamo. V mešalnik stresemo popečeno peso ter čičeriko, dodamo pasto iz sezamovih semen, kumino, česen, limonov sok in žajbelj. Solimo, popramo in pokapljamo z oljčnim oljem. Mešamo nekaj minut, da dobimo gosto, mazljivo maso. Namažemo na kruh, potresemo z orehovimi jedrci in parmezanom ter okrasimo z meliso.