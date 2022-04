Na Gorenjskem kuhajo domače: poglejte, kakšna je delavska malca po jeseniško (FOTO)

Na Gorenjskem, v sklopu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, že nekaj časa poteka projekt KUHAM DOMAče. Ta se je doslej odvijal v Kranjski Gori, Radovljici in na Jesenicah, letos pa sta se pridružili še občini Bled in Gorje.

Ambrož Černe je vodja projekta KUHAM DOMAče, ki poteka v sklopu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. FOTO: Foto Vidmar

Dragoceni projekt prinaša brezplačne kuharske delavnice, različne kulinarične dogodke kot tudi deljenje kuharskih nasvetov in receptov. Ali kot je zapisal Ambrož Černe iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske: »Prizadevamo si ohranjati in širiti znanje priprave tradicionalnih domačih jedi. Na delavnicah ne pripravljamo le posameznih jedi, temveč ovekovečimo njeno dediščino in spoznamo postopek priprave od njive do krožnika. Zlasti nas zanima, kako so to počeli naše babice in dedki. V aktivnosti vključimo deležnike na različnih ravneh: lokalni muzej, gostince, šole, društva in posameznike, to so lokalne gospodinje, ki so pripravljene deliti svoje kuharsko znanje.«

Še ena zanimivost je, in sicer da na razvojni agenciji vsako leto pripravijo e-knjižico receptov, v kateri so zgoščene različne jedi: od prate do kruha, od gorenjskih krapov do ajdove kaše s češpljami in še marsikaj vmes. Letos so tako posneli in zapisali recepta za snežne kepe in krompirjeve cmoke, ki jih je pripravil mladi kuhar Dejan Trkulja, zaposlen v kuhinji Hotela Triangel Boutique v Gozdu - Martuljku.

Osredotočili so se tudi na jedi chefa Aleša Tavčarja iz Gostišča Draga, to je v Begunjah na Gorenjskem, ki je pripravil divjačinsko meso s polento iz koruze trdinke in kruh z drožmi z dodatkom divjačinske paštete. V Mlinem pri Bledu so posneli velikonočno delavnico, že konec maja pa se obeta Kulinarična izmenjava na Homu, kjer bosta moči združili društvi z Bleda oziroma iz Gorij: Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje ter KUD Zasip – aktiv žena Prgarija.

Konec prihodnjega meseca se na Jesenicah obeta še en dogodek. Osredotočen bo na Delavsko malco, ki jo bodo predstavili v obliki ulične prehrane. Kot smo izvedeli, kuharica Jerica Klinar s pomočjo učencev jeseniških osnovnih šol že snuje, katere jedi bodo pripravili na Paradi učenja, ki bo 25. maja zavzela pokrito tržnico na Stari Savi.

Še kaj sladkega? FOTO: Špela Ankele

Takole na terenu snemajo kuharske delavnice. FOTO: Špela Ankele