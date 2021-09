Michelinove zvezdice podeljene: kam v Sloveniji razvajat brbončice

Slovenski kulinarični mojstri, chefi kot se jim reče, so se lani prvič razveselili Michelinovih zvezdic. Inšpektorji z izurjenimi brbončicami so se v lov za najboljše podali tudi leto kasneje, iskali nove, pri "starih" dobitnikih pa preverili, ali jim uspeva zadržati visok nivo ali so ga morebiti povzdignili na še višjo raven. Slovenija je stiskala pesti, da se bomo pridružili kopici restavracij z vsega sveta s tremi Michelinovimi zvezdicami, kar bi bilo seveda neverjetno priznanje za naše kulinarične mojstre, vendar bomo nanje morali še malo počakati. A nismo daleč. Še naprej ostaja z zvezdicami najbolj okičena Ana Franko s Hišo Franko. Lani so ji podelili dve Michelinovi zvezdici in uspešno jih je ubranila. Zaenkrat Hiša Franko tako ostaja edina dobitnica dveh Michelinovih zvezdic.



Lani je pet restavracij dobilo eno Michelinovo zvezdico. To so Atelje, chef Jorg Zupan, Dam restavracija, chef Uroš Fakuč, Gostilna pri Lojzetu, chef Tomaž Kavčič, Hiša Denk, chef Gregor Vračko in Vila Podvin, chef Uroš Štefelin. Prav vse naštete so ubranile podeljeno zvezdico. Se je pa šopek dobitnikov Michelinove zvezdic povečal. Prej omenjenim se je namreč pridružilo še Gostišče Grič s chefom Luko Koširjem.



V Michelinov vodnik po Sloveniji (ang. Michelin Guide Slovenia) so uvrstili kar 53 restavracij. Poleg prej omenjenih so priznanje za svoje delo v treh kategorijah prejeli:



– Bib Gourmad . Označuje restavracije, ki zagotavljajo pristna kulinarična doživetja z visoko kakovostno hrano z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, jih je lani podeljeni znak ohranilo šest. To so Gostilna na Gradu, Gostilna Repovž, Jožef, Mahorčič, Rajh in Ruj. Novinec v kategoriji je restavracija TaBar.

– Michelinov krožnik . To so restavracije, v katerih iz svežih surovin skrbno pripravijo dober obrok in predstavljajo velik potencial za destinacijo. Izbranih je bilo kar 39 slovenskih restavracij. Poleg AS, B-Restaurant, Calypso, Cubo, Dvor Jezeršek, Etna, Galerija Okusov, Gostilna Danilo, Gostilna Francl, Gostilna za Gradom, Gostilna Krištof, Gostilna Vovko, Gredič, Harfa, Hiša Krasna, Hiša Torkla, JB, Kendov Dvorec, Julijana, MAK, Marina, Maxim, Monstera Bistro, Ošterija Debeluh, Otočec Castle, Pavus, Pikol, Rizibizi, Sedem, Separé, Shambala, Sophia, Stara Gostilna, Strelec, Sushimama, Valvas'or, Vander, so dodali še Landerik in Vila Planinka.

– Michelin Green Star . Nagrajujejo restavracije za njihove trajnostne prakse. Podeljenih je bilo šest zelenih zvezdic: Gostilna za Gradom, chef Davide Crisci, Gostilna Krištof, chef Uroš Gorjanc, Gostilna Mahorčič, chef Ksenija Krajšek Mahorčič, Gostišče Grič, chef Luka Košir, Hiša Franko, chef Ana Roš in Vila Podvin, chef Uroš Štefelin.

