Recept: kruhov narastek

Za 4 osebe:

300 g starega kruha

3 jajca

3 dcl mleka

1 lonček kisle smetane

1 čebula

nekaj listov špinače

300 g piščančjega mesa brez kosti

200 g trdega sira

sol, poper, olje

šopek svežega peteršilja

Čebulo olupimo in sesekljamo, špinačo operemo, osušimo in sesekljamo. Piščanca narežemo na koščke, ga posolimo in premešamo. V ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo piščanca in ga hitro opečemo z vseh strani. Dodamo špinačo, premešamo in dušimo, dokler ne oveni. Odstavimo in ohladimo. V skledi razžvrkljamo jajca, mleko in smetano, solimo in popramo ter potresemo s sesekljanim peteršiljem. Kruh narežemo na kocke in ga stresemo v jajčno zmes. Premešamo in pustimo, da jo kruh vpije. Dodamo dušeno meso in špinačo in dobro premešamo. Pekač namastimo ali obložimo s peki papirjem in vanj enakomerno razporedimo pripravljeno zmes. Potresemo z naribanim sirom in pečemo približno pol ure na 200 stopinjah. Sir se mora stopiti in zlato obarvati.