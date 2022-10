Kava za daljše življenje

Kava je nedvomno najbolj priljubljen jutranji napitek številnih po svetu: ne le da gre za ritual, obenem nas še prebudi in dvigne energijo. Poleg tega pospeši metabolizem, če jo uživamo zmerno, koristi tudi srcu, lahko pa celo podaljša življenje, je potrdila raziskava, ki so jo opravili znanstveniki z inštituta Baker za srce in diabetes v avstralskem Melbournu.

Prebudi in dvigne energijo. FOTO: A_crotty/Getty Images

Pokazala je, da od dve do tri skodelice instantne, mlete in celo brezkofeinske kave nižajo tveganje srčno-žilnih bolezni, kot so koronarna bolezen srca, srčno popuščanje in možganska kap, in prezgodnje smrti, so sporočili raziskovalci in navedli še en presenetljiv podatek: kava (s kofeinom) zniža tveganje pojava aritmije. Profesor Peter Kistler, vodja raziskave in oddelka za elektrofiziologijo v bolnišnici Alfred v Melbournu, pravi, da je kava lahko del zdrave prehrane, razen če po pitju opazimo težave in nam zdravnik njeno uživanje odsvetuje. Raziskava je pokazala, da ni le kofein tisti, ki koristi: res je najbolj znana sestavina kave, ki pa vsebuje več kot sto aktivnih sestavin.

Vplivi kofeina

Kofein je snov, ki lahko izboljša telesne in mentalne sposobnosti: izboljša izvajanje vaj, osredotočenje in kurjenje maščob. Hitro se absorbira v krvni obtok, vrhunec doseže po okoli 90 minutah, njegova raven pa ostane visoka še okoli tri ure, potem pa začne padati.

Zmerno uživanje mlete, instantne in brezkofeinske kave je lahko del zdrave prehrane.

Vplivi kofeina na telo so najrazličnejši. Aktivira možgane in živčni sistem, pri tem pa izboljša energijo in fokus, blaži utrujenost. Viša raven epinefrina, ki je odgovoren za željo po gibanju, njegovo povišanje izboljša učinkovitost med vadbo pa tudi vzdržljivost. Obenem pokurimo več kalorij. Dosedanje raziskave so pokazale, da uživanje kofeina pred treningom poveča sproščanje shranjene maščobe za 30 odstotkov, zmerno uživanje kave niža tudi tveganje alzheimerjeve in parkinsonove bolezni, diabetesa tipa 2, težav z jetri in raka prostate.

Pri pitju kave smo, kot rečeno, zmerni, če ne opazimo nobenih (škodljivih) posledic, nam od dve do tri skodelice na dan ne bodo škodile. Nekateri po pitju občutijo negativne učinke, denimo razdražljivost, težave s spanjem.