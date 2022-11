Recept: kaša s papriko in sirom

Jed s kašo pripravimo v mnogo različicah, dodajamo ji meso, gobe, sir, zelenjavo, ki je lahko dušena, pečena ali pa kar surova. S kašo se imenitno ujamejo stročnice, bodisi fižol ali grah v zrnju bodisi v stročju. Če smo si jed zamislili kot hladno prilogo, se bodo zraven odlično podale v kis vložene gobe ali zelenjava pa tudi slane olive. Seveda ne moremo zgrešiti, če jo popestrimo z na žaru popečenimi gobami, narezanimi na lističe ali pa kar na večje kose. Nič hudega, če so gobe hladne. Tudi zelenjavo z žara, denimo bučke, papriko, ali jajčevce lahko ponudimo zraven.

Za 4 osebe:

1 skodelica ajdove kaše

1 čebula

150 g slanine

150 g feta sira

sol, poper, olje

Kašo skuhamo po navodilih, precedimo in stresemo v skledo. Papriko očistimo in narežemo na kocke, čebulo olupimo in sesekljamo. Slanino narežemo na koščke. V kozici segrejemo olje ter nanj stresemo čebulo in papriko. Med mešanjem dušimo, dokler zelenjava rahlo ne oveni. Preložimo v drugo posodo in na istem olju zlato zapečemo slanino. Dodamo k papriki in nekoliko ohladimo. Stresemo na kašo, popramo in po potrebi solimo. Rahlo premešamo. Feta sir narežemo na koščke ali nadrobimo in ga potresemo po kaši. Postrežemo toplo ali hladno, kot prilogo ali solato. V tem primeru lahko pokapljamo s kisom ali limoninim sokom.