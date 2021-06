Hrana, ki je v vročih dneh ni priporočljivo jesti

V teh dneh so temperature prestopile magično mejo poletnih trideset stopinj in treba je priznati, da je vročina trenutno res pasja. Zato se je priporočljivo redno hidrirati in zadrževati v senci. Kako pa je s hrano? Telesu lahko z vnosom živil pomagamo pri prenašanju vročine, če izberemo prava, v nasprotnem primeru pa si lahko naredimo medvedjo uslugo. Spodaj naštevamo živila, ki se jim je v vročih dneh priporočljivo izogniti.Več na Odprti kuhinji.