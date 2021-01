Gvakamole (RECEPT)

Za 4 osebe:

2 avokada

1 paradižnik

1 majhna čebula

2 stroka česna

1 limona

sol, poper, čili

Avokado prerežemo na pol, odstranimo koščico, z žlico izdolbemo meso ter ga pretlačimo z vilicami. Paradižnik olupimo in ga narežemo na drobne koščke, semena zavržemo. Čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo. Vse sestavine stresemo v skledo in jih dobro pretlačimo, dodamo še sok polovice limone, malce solimo in popramo in po želji dodamo za noževo konico čilija. Še enkrat temeljito premešamo, če želimo povsem gladek namaz, pa ga lahko zmešamo s paličnim mešalnikom. Postrežemo s tortiljami, dobro se poda tudi na popečene kruhke.

Zdrave domače namaze pripravljamo iz stročnic, zelenjave, skute, naredimo bolj ali manj pikantne, blage pa bodo jedli tudi otroci. Omake postrežemo s kruhom ali tortiljami, zanimivo in okusno bo tudi, če zraven na palčke postrežemo narezano različno trdo zelenjavo, korenje, papriko, repo, kolerabo.Kot podlago lahko uporabimo sveže zeljne liste, na katere namažemo omako in jih zvijemo. Zelenjavni namazi in omake se kot priloga podajo k pečenemu mesu ali klobasam ter narezkom.