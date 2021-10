Govedina v vinu

Za 4 osebe:

800 g govejega bočnika

3 dl rdečega vina

sol

30 zrn črnega popra

40 g rjavega sladkorja

50 g kristalnega sladkorja

4 dl goveje juhe

60 g rdeče paste miso

malo koruznega škroba (za zgostitev omake)

Bočnik operemo, obrišemo s papirnato brisačko. Če imamo možnost, ga pred pripravo dva dneva pustimo v hladilniku. Meso narežemo na kocke (okoli 30 g naj ima vsaka), solimo, dodamo poper in zalijemo z rdečim vinom. Tako pustimo stati v hladilniku čez noč. Po želji v marinado dodamo na majhne kose narezano zelenjavo. V lonec na pritisk dodamo meso z marinado (in marinirano zelenjavo), prilijemo liter vode, zavremo, potem pa zmanjšamo temperaturo in na majhnem ognju kuhamo 20 minut. Ko je kuhano in ohlajeno, preložimo meso v ponev. Dodamo govejo osnovo, rjavi in kristalni sladkor ter zavremo. Zmanjšamo ogenj in počasi kuhamo še 15 minut. Dodamo miso in počasi kuhamo toliko časa, da se tekočina zreducira na tretjino. Na koncu omako zgostimo s koruznim škrobom. Postrežemo s pečenim krompirjem in hrustljavim rižem. Zraven dodamo omako iz tofuja in sojinega mleka (pripravimo jo tako, da sestavini zmiksamo v multipraktiku) ter nekaj vejic svežega drobnjaka.