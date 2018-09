Prestižna svetovna vina na festivalu

Gašper Čarman in Franci Kek FOTO: Igor Mali

Po prvi izvedbi se z zvenečimi imeni vrača mednarodni festival Top Vino by eVino. FOTO: Dean Dubokovič/arhiv eVino

Festival Top vino bo 8. oktobra.

Pred dvema letoma je festival obiskalo več kot tisoč ljudi. FOTO: Žiga Intihar/arhiv eVino

Po dveh letih se vrača festival Top vino, ki ga tako kot prvikrat, leta 2016, organizira podjetje eVino. Mednarodni vinski bienale bo 8. oktobra v Cankarjevem domu, vinarjem bo letos namenjenega več prostora kot prvikrat, poleg tega bodo organizirane tri delavnice, del prizorišča pa bo namenjen destilatom, čedalje bolj priljubljenemu džinu, sta pojasnilainNa festivalu, ki bo potekal med 13. in 19. uro, prej bo odprt za strokovno javnost, bo več kot 80 kleti, med njimi bo 30 najboljših domačih vinarjev pa vinarji iz sosednje Hrvaške, Italije in Avstrije, poleg teh bodo na voljo bordojski châteauji, šampanjci in vina najuglednejših kleti Španije, Portugalske, Gruzije, Nove Zelandije in ZDA.Poskusiti bo mogoče tudi vina, katerih cene presegajo 100 evrov za steklenico: odpirali jih bodo ob vnaprej določenih urah. Z nakupom vstopnice (do 17. septembra po 35 evrov, na dan prireditve bo treba plačati 50 evrov) bodo imeli obiskovalci (pred dvema letoma jih je bilo dobrih tisoč) možnost okušati vina več kot 80 vinarjev, ki spadajo v sam svetovni vrh. Nakup steklenic na festivalu ne bo mogoč, bo pa mogoče žlahtno kapljico naročiti, in to v tednu po festivalu s 15-odstotnim popustom.Organizatorji so poskrbeli tudi za delavnice (zaradi omejenega števila mest bo udeležba mogoča le s posebno vstopnico). Na eni bo udeležence v svet prestižnih vin popeljala, ki se že od leta 1992 ponaša z najvišjim nazivom v svetu poznavalcev vin – master of wine.Drugo bo vodils Posestva Burja, vrhunski slovenski vinar iz Vipavske doline, ki se ponaša s čudovitimi vini, tretja pa bo na temo vinskih kozarcev svetovne blagovne znamke Riedel, ki bo razkrila, zakaj se splača vino postreči v pravem kozarcu.