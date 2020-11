Čas je za kuhano vino

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nepogrešljivi dodatki FOTO: Olga_kotsareva/Getty Images

Pripravimo ga iz belega ali rdečega vina, kakor nam je ljubše.

Vprašanje je, koliko bo letos, glede na epidemiološke razmere, priložnosti za praznična druženja na prostem, če smo ljubitelj kuhanega vina, ki si ga sicer radi privoščimo ob stojnicah v praznično okrašenem mestu, zato ne bo odveč, da proučimo recepte za res dober napitek, ki ga bomo pripravili doma in ga srebali v družbi domačih.Za dobro kuhano vino, ki si ga privoščimo po požirkih, seveda potrebujemo dobre sestavine. Iz cenenega vina najslabše kakovosti tudi sladkor in začimbe ne bodo mogli pričarati odličnega okusa. Zato pri izbiri vina ne skoparimo in kupimo tako, ki bi ga tudi sicer z užitkom popili. Običajno uporabimo lahka, pitna vina, suha ali polsuha, s poudarjeno kislino, redkeje sladka.Belo ali rdeče? To je stvar okusa, med belimi so dobra izbira malvazija, laški rizling ali šipon, med rdečimi pa merlot ali cabernet souvignon. Ne glede na vrsto, k vsakemu spadajo nepogrešljivi klinčki, cimet in zvezdasti janež. Dodajamo lahko tudi na kolobarje narezane limone, pomaranče, tudi suho sadje bo dalo zanimiv okus. Vino običajno sladimo z belim ali rjavim sladkorjem, lahko uporabimo druga sladila, na primer agavin sirup ali stevio, nekateri prisegajo na med.Poznavalci pravijo, da je treba dodati še šilce žganega, na primer rum, medico ali kar domačo žganjico. Pri tem je treba vedeti, da se bo povečala vsebnost alkohola, zato previdno z uživanjem. Sicer pa lahko vino redčimo z vodo ali sadnim sokom, na primer pomarančnim, vendar naj količina tega ne presega četrtine količine vina.Kuhanje vina ni posebna znanost, kljub temu pa je dobro poznati nekaj trikov. Vse sestavine lahko zlijemo in stresemo v lonec ter segrejemo do vrelišča in bo opravljeno, lahko pa si damo malo več opravka, nagrada pa bo pijača bolj izrazitega in finega okusa. Recimo, da pripravljamo pijačo iz enega litra vina. Najprej zlijemo v lonec dva decilitra vina, dodamo 10 žlic sladkorja in začimbe, manjšo pest klinčkov in nekaj cimetovih palčk in med mešanjem segrevamo, dokler ne zavre.Počasi kuhamo pet minut, vmes premešamo. Potem dodamo preostanek vina in po želji vodo ali sok, 2,5 decilitra. Segrevamo do vrelišča alkohola, to je 78,8 stopinje. Najbolje je uporabiti kuhinjski termometer, če ga nimamo, pa pazimo, da ne bo tekočina začela vreti. Tudi če zavre, ne bo hujše škode, le alkohol bo povrel; dlje ko bo vrelo, manjša vsebnost alkohola bo v pijači. Napitek postrežemo še vroč, okrasimo z rezino pomaranče ali limone, nič ne bo narobe, če v kozarčku plavajo tudi klinčki, ki so se v pijači kuhali.