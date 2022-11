Ajda: tradicionalna, a nepogrešljiva v sodobni kuhinji (FOTO)

Ajda je starodavna kulturna rastlina, ki izvira iz centralne Azije, v Evropo pa je prišla v srednjem veku. Globoko je zakoreninjena tudi v slovenski kuhinji, prav tako pri nas dobro uspeva. Za gojenje je nezahtevna, polja pa poleti, v času cvetenja, ozaljša z nežnimi belimi cvetovi. Poleg tega, da je uporabna v prehrani človeka, je tudi koristna medonosna rastlina. Ajdo običajno mečemo v isti koš z žitaricami, čeprav botanično ne spada med trave. V prehrani uporabljamo kašo, to so oluščena zrna, ter moko, ki je primerna za pripravo kruha, drobnega peciva in seveda žgancev. Ker se danes mnogim ne ljubi stati pri štedilniku in mešati žgancev, si pripravo skrajšamo z instant žganci, ki so nared v nekaj minutah. Iz ajdove moke pripravimo tudi imenitne palačinke.

V ajdove polpete vmešamo gobe ali meso. FOTO: Whitestorm,Getty Images

Brez glutena

Sicer je ajdova moka primerna za dietno prehrano ljudi, ki ne smejo uživati glutena. Pri tem moramo paziti, saj je to, kar kupimo pod imenom ajdov kruh ali pecivo, praviloma pripravljeno iz mešanice moke ajde in žit. Seveda lahko pripravimo kruh tudi iz čiste ajdove moke, a potrebujemo nekaj izkušenj, da ne bo trd kot kamen. Še bolj kot moka je uporabna kaša, pri kateri pa že pri nakupu pazimo, kaj izberemo. Če je namreč že toplotno obdelana, kar mora pisati na embalaži, bo kuhana v nekaj minutah, zato jo hitro lahko razkuhamo. Bolje, da kupimo neobdelano, ki potrebuje približno petnajst minut, da se zmehča, bo pa ostala čvrsta in sipka. Iz kaše pripravimo rižoti podobne jedi, ki jim dodajamo zelenjavo, na primer korenje, grah, cvetačo, brokoli, por, pa meso ali gobe, najbolje jurčke ali šampinjone. Za prilogo bo dovolj že, če po vroči kaši potresemo kose masla in svežega sesekljanega peteršilja ter vse skupaj rahlo premešamo.

Kuhano kašo zabelimo z maslom in postrežemo kot prilogo. FOTO: Kasia2003, Getty Images

Ajdova kaša je pogosta sestavina krvavic, čeprav jo danes pogosto nadomestijo z rižem. Skuhamo jo lahko tudi v mleku, ji dodamo suho sadje in imeniten zajtrk je pripravljen.

Kašo lahko skuhamo vnaprej in kuhano dodajamo v juhe ali enolončnice. Okusna je tudi juha, v kateri je kaša glavna sestavina, zabelimo pa jo s kislo smetano. Suho kašo lahko segrejemo za prilogo, tako da jo prepražimo na maščobi. Sicer bo kuhana kaša v hladilniku, v dobro zaprti posodi, zdržala več dni, lahko tudi ves teden.