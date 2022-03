Znanilec pomladi na krožniku je regrat

Tradicija nabiranja izjemno okusne in nekoliko grenke zeli je dolga in bogata, običajno pa regrat pripravimo v solati: na mnogo mizah je prva pomladna solata. V jeziku sodobne kuhinje bi lahko temu rekli tudi solatni krožnik, saj se k regratu podajo številni dodatki, predvsem fižol v zrnju, trdo kuhana jajca, popečena slanina ali ocvirki pa tudi kuhan krompir. Namesto slanine ali ocvirkov lahko uporabimo na trakove narezan piščančji ali puranji file.

Pesto pripravimo iz samega regrata ali v kombinaciji s čemažem. FOTO: Smirart/Getty Images

Regrat je zelo razširjena samonikla rastlina, ki raste predvsem po travnikih, vinogradih, ob cestah in obronkih gozdov, najdemo jo tudi po vrtovih in zelenicah, kjer ga zatiramo kot plevel. Ko se odpravimo nabirat regrat, pazljivo izberimo lokacijo, ne nabiramo ga ob cestah ali travnikih in vinogradih, ki so bili pognojeni z gnojnico ali umetnim gnojilom. Nabiranje in čiščenje sta mukotrpni, kot pri motovilcu. Za eno pošteno porcijo je treba kar precej časa čepeti na travniku. Najbolje ga je čim bolj očistiti že med nabiranjem, doma ga le še operemo. Ker se med liste lahko zatakne vsa mogoča umazanija, ga najprej namakamo, potem pa speremo pod tekočo vodo.

Uporaben je tako v kulinariki kot v domačem zdravilstvu, izkoristimo pa lahko celo rastlino. Iz korenin, ki jih nabiramo maja, junija in jeseni, pripravimo zdravilne čaje, vendar se moramo o njihovi pripravi in uporabi dobro podučiti, da ne bo namesto koristi kakšne škode. Iz cvetov in sladkorja pripravimo zdravilni sirup, ki pomaga pri težavah z dihali, namočimo jih lahko tudi v žganje. A vrnimo se v kuhinjo, kjer iz regratovih listov pripravimo različne jedi. Najbolj okusni so mladi pomladni poganjki, ki so tudi najbolj bogati s koristnimi snovmi, nabiramo jih do cvetenja.

Na mnogo mizah je prva pomladna solata.

Poleg solate lahko iz svežega regrata pripravimo okusen pesto, lahko samo iz regrata ali pa zmešamo različne zelene rastline. Kombiniramo ga lahko s čemažem, ki je prav tako ena bolj priljubljenih samoniklih rastlin, uporabnih v kuhinji, pa tudi z mlado zelenjavo, ki jo naberemo na vrtu, na primer špinačo. Imenitni so regratovi polpeti s krompirjem, dodajamo ga v rižote in tudi omake, s katerimi prelijemo testenine, spečemo ga v zavitku iz listnatega testa, ki ga lahko postrežemo kot malico ali predjed, ali skuhamo v juhi, možnosti je nešteto.