Zakaj psi vohajo intimne predele ljudi

Kar se nam ljudem morda zdi neprijetno in nadležno, je za naše štirinožne prijatelje povsem normalno in nujno za spoznavanje ljudi ter razumevanje njihovega duševnega in zdravstvenega stanja.

Zakaj psi ovohavajo naše intimne predele?

Za začetek je pomembno omeniti, da to ni negativno ali represivno vedenje. Psi nenehno iščejo informacije iz okolice, predvsem skozi smrček, zato je povsem normalno, da ovohajo vse, kar jim je zanimivo, tudi naše intimne predele. Zagotovo naši štirinožni prijatelji ne ovohajo naših intimnih delov zato, da bi nas motili ali ustrahovali. Pravzaprav se jim ne sanja, da je to dejanje nevljudno do ljudi.

Pasji voh

Preden razložimo, zakaj psi vohajo intimne dele človeka, moramo omeniti pasji voh, ki je izjemno močan. Drugače od nas ljudi, ki imamo pet milijonov vohalnih receptorjev, jih imajo psi od 200 do 300 milijonov. Zaradi tega je voh eno najpomembnejših čutov za pse. Pravzaprav, psi nenehno komunicirajo med seboj s pomočjo kemičnih signalov, znanih kot feromoni.

Kot vsi sesalci imajo tudi psi žleze, razpršene po telesu, ki proizvajajo feromone. Te tekočine imajo specifičen vonj in zato lahko posredujejo različne informacije, kot so spol, starost, razpoloženje, zdravje živali ali osebe, ki jo vonjajo. Zaradi te kemične komunikacije lahko psi zaznajo, kdaj je posameznik pod stresom, vesel, žalosten ali živčen. To pojasnjuje na primer, zakaj psi ovohajo drug drugega: iščejo pomembne informacije o drugem psu, v tem primeru skozi analne vrečke. S tem lahko ugotovijo tudi njegov spol, starost ali na primer vedo, ali je pes tečen.

Pri ljudeh so te žleze večinoma skoncentrirane v predelu pazduh in dimelj, zato psi usmerijo svoj smrček tja. Z vohanjem poskušajo vzpostaviti povezavo s človekom. Še posebej radi vohajo intimne dele žensk pri menstruaciji, tistih, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, tistih, ki so v obdobju ovulacije, bolne ljudi ali nasploh ljudi, ki so pred kratkim imeli spolne odnose. Razlog je jasen: vonj feromonov je močnejši in obstojnejši. To je običajno vedenje, če pes osebe ne pozna, ker želi vedeti, kdo je pred njim, ali osebo pozna oz.jo želi spoznati. Če pes voha med nogami lastnika ali ljudi, ki jih pozna, je treba to gesto razumeti kot ljubeč pozdrav in ne kot nekaj čudnega.

Ta zelo razviti voh pri psih nekateri kmetje celo uporabljajo za prepoznavanje krav v ovulaciji in s tem izkoriščanje njihovega kratkega plodnega obdobja za njihovo oploditev.